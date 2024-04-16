Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan Cadı filmi için geri sayım başladı

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından uyarlanan, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak.
Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı filmin vizyonuna sayılı günler kala filmin yeni afişi yayınlandı.
CADI FİLMİ HAKKINDA
Filmde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.
CADI FİLMİ KADROSU
Yapımcılığını WOW STUDIOS'un üstlendiği filmde, Furkan Andıç’ın Naşit Nefi Efendi’yi, Buse Meral’in ise Fikriye’yi canlandırdığı ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat