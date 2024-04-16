Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan Cadı filmi için geri sayım başladı

CADI FİLMİ KADROSU

Yapımcılığını WOW STUDIOS'un üstlendiği filmde, Furkan Andıç’ın Naşit Nefi Efendi’yi, Buse Meral’in ise Fikriye’yi canlandırdığı ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.