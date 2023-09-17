İBB Şehir Tiyatroları sezonu "Bu Memleket Bizim" ile açtı

İBB Şehir Tiyatroları sezonu "Bu Memleket Bizim" oyunu ile açtı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan eserde, 300'ü aşkın oyuncu ile 20 kişilik dans ekibi sahne aldı.



Bu akşam da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ikinci kez sahnelenecek oyun, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eseri ve Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" başta olmak üzere Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinden parçalarla birçok yazarın bir cümle ya da bir pasajıyla oluştu.

