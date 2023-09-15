İBB Şehir Tiyatroları Cumhuriyetin 100. yılını "Bu Memleket Bizim" eseriyle kutlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı "Bu Memleket Bizim" oyunu, 16-17 Eylül'de sahnelenecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak eserin provalarında açıklamada bulunan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama şansına eriştikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Nice 100 yıllara diyorum. Bir 100 yıl daha, birileri bizim arkamızdan inşallah bunu sürdürür. Bugün sahnede olmak hakikaten çok özel." dedi. İşsever, oyunun hazırlıklarının yaklaşık 6 ay sürdüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak dramaturji bölümü ana taslağını oluşturdu. Tam 107 tane cumhuriyet oyunu okundu ve onların içinden bir kolaj yapıldı. Sonrasında 4 yönetmenimize teslim ettik bu işi. Yönetmenler de kendi içinde ayrı bir çalışma yaptı. Metni daha farklı hale getirip 300 kişinin oynayabileceği çok daha özel bir kolaja çevirdiler. İki evre de çok meşakkatli geçti. Bütün yaz çalıştık bugün için. Bence çok keyifli, bize yakışır güzel bir oyun oldu diye düşünüyorum."