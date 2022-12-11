İdil Biret’in sanat yaşamının 50 yılı tek eserle dünya piyasasında

Kariyeri boyunca Wolfgang Amadeus Mozart'tan Frederic Chopin'e kadar çok önemli bestecilerin eserlerini ustaca icra eden, geçen ay 81 yaşına giren İdil Biret, sanat yaşamının 50 yılındaki konser, söyleşi ve belgeselleri tek bir eserde topladı.

Sanatçının Almanya, Amerika, Avustralya, Belçika, İngiltere, İtalya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya ve Türkiye'de 1970-2020 yılları arasında kaydedilmiş 37 saatin üzerinde orkestralı konçerto ve solo resital filmleri ile belgeseller, söyleşiler ve konserlere ilişkin 32 sayfalık kısa bir kitap, hazırlanan sanat kutusunda yer alıyor.

Arşivindeki video ve film kayıtlarını içeren 12 DVD'lik kutu takım, "80. Yıl Dönümü Edisyonu IBA" etiketiyle tüm dünyada müzik marketlerdeki raflarda 12 Aralık'tan itibaren yerini alacak.



“GELECEK NESİLLERE KALACAK KAYITLARI ÖNEMSEDİM”



AA muhabirine çalışmasıyla ilgili bilgi veren İdil Biret, yıllardır arşivde duran, varlığını bile unuttuğum konser filmleri, söyleşiler ve diğer görsel belgelerin 12 DVD'den oluşan bir kutu ile gün ışığına çıkmasının kendisini çok memnun ettiğini belirtti.



Biret, "Konserler gelir geçer, kaydedilmez ise de unutulur, kaybolur giderler. Bu nedenle daima gelecek nesillere de kalacak ses ve görsel kayıtlar yapılmasını çok önemsedim. Türkiye ve çeşitli ülkelerde son elli yılda çekilen bu filmleri müzikseverlerimizin beğeneceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

PİYANO ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK OLACAK ESERLER



Profesyonel çekim ekiplerince çok sayıda kamera ile bazı konserlerde ise tek sabit kamerayla çekilmiş görüntülerin bulunduğu çalışmada İdil Biret; Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Schumann, Brahms, Massenet, Saint-Saens, Franck, Rachmaninov, Çaykovski, Hindemith ve Bartok'un 22 piyano konçertosu ile Debussy, Ravel, Prokofiev, Stravinsky, Saygun gibi usta bestecilerin eserlerini seslendirdiği konserlerini dinleyiciye sunacak.



Sabit kamerayla çekilmiş görüntülere, piyano öğrencilerine kaynak olabileceği düşüncesiyle özellikle yer verilen eserde, İdil Biret’in sanat yaşamı üzerine hazırlanan belgesel film ve Yale Üniversite Orkestrası ile Paul Hindemith'in beş piyano konçertosunun New York Carnegie Hall'da icra edilişini anlatan bir belgesel de bulunuyor.



TARİHİ ANLAR DA ÇALIŞMADA



İdil Biret'in sanat yaşamında tarihi önemi olan anlar da müzik kutusunda bulunuyor.



Biret'in Varşova'daki Chopin Müzesi'nde Büyük Ödül aldığı tören, Almanya'nın Weimar şehrindeki Liszt Müzesi'nde ve Rusya'nın Ivanovka kasabasında Rachmaninov Müzesi'nde verdiği resitaller, Wagner ve Liszt'in büyük torunu Gottfried Wagner'ın İdil Biret söyleşisi, Biret'in Alman piyanist Wilhelm Kempff'in Atatürk ile 1927'de buluşmasını anlattığı TV programının kaydı bu kutudaki tarihi önemi olan belgeler arasında bulunuyor.