II. Dünya Savaşı’nın unutulmuş hikayesini anlatan Adı Mercan kitabı çıktı

Sovyet askerlerinin Polonya’yı işgal etmeye başlamasından sonra binlerce insan zorla Sibirya’ya gönderildi. Kimileri yolda kimileri de açlık veya hastalıklardan can verdi.



Kamplarda kalan 200 bine yakın Polonyalı ise gemilere bindirilerek İsfahan ve Tahran’da son bulan bir göçe mecbur edildi. Ölümü artık kokusundan tanıyan bu insanlar, kendilerine kucak açan yepyeni bir ülkeye gelmişti.



O dönemde İran halkı da kıtlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyordu ama misafirlerini sevip benimsediler. Safran kokan şehirlerde, insanlık, yardımlaşma ve sevgi gören mültecilerin, buz tutmuş hayatlarına güneş doğmuş gibiydi. Farsçayı ve halı dokumayı öğrendiler, İranlılara aşık olup onlarla evlendiler.



Shahzadeh N. İgual yeni romanı Adı Mercan'da, vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir grup Polonyalının gerçek yaşam hikayelerinden yola çıkıp savaşın savurduğu tüm insanların dramını şiirsel bir dille anlatıyor.



Kahramanlarımız Rahel, Helena ve Sara’nın yaşadıkları, tüm sığınmacıların ezeli mücadelesi aslında. Evlerinden kovulan, esir tutulan, ölüme terk edilen, öldürülen ve sürülenler… NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun