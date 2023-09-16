İklim aktivistleri Modern Sanat Müzesi önünde gösteri düzenledi: Müze ziyarete kapandı

ABD'nin New York kentinde bulunan Modern Sanat Müzesi (MoMA) önünde toplanan bir grup iklim aktivisti protesto düzenledi.
Climate Defense adlı organizasyonun düzenlediği protesto, müzenin yönetim kurulundan Marie-Josée Kravis'i hedef aldı.
Aktivistler, fosil yakıt sektörlerine yatırım yaptığı gerekçesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Marie-Josée Kravis'in görevine son verilmesi talebinde bulundu.
Aktivistler ellerinde "MoMa, Kravis'i çıkar" yazılı pankartlarla yürüdü.
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