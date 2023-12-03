İnegöl’de Kitap Kuleleri sahiplerini buldu

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Kitap Günleri coşkusu sürüyor. Organizasyonda artık geleneksel hale gelen Kitap Kulesi çekilişi de Kitap Günleri'nin açılışının yapıldığı 24 Kasım’da başlatılmıştı. 7. Kitap Günlerine özel 50 kitaptan oluşan 7 Kitap Kulesinin verileceği çekiliş 01 Aralık Cuma günü sona erdi.

Bini aşkın yorum arasından 7 kitap kulesini kazanan talihliler, Cuma akşamı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Aslı Korkut, Ayşe Aytuğ, Ayşe Bilgili, Pınar Demir, Kübra Emre, Gülizar Ataş ve Eren Kenaroğlu isimli vatandaşlar, Cumartesi günü Kitap Kulelerini teslim almak üzere Kitap Günleri organizasyonunun yapıldığı MODEF Fuar alanına davet edildi. Talihlilere kitap kulelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.