İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yeni projesi belli oldu

Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı, tüm zamanların en ünlü dedektifinin aksiyon dolu başlangıç hikayesi Sherlock Holmes’un genç ve tecrübesi olduğu dönemi konu alacak.

Dizinin hem yönetmenliğini hem de yürütücü yapımcılığını üstlenecek olan Ritchie, yeni diziye yönelik yaklaşımını şöyle açıkladı:



“Genç Sherlock'ta, herkesin tanıdığını zannettiği dedektifin, daha önce hiç hayal etmediği, heyecan verici yeni bir versiyonunu göreceğiz. Bu esrarengiz karakteri açığa çıkaracağız, onu harekete geçiren şeyin ne olduğunu bulacağız ve onun nasıl hepimizin sevdiği dahiye dönüştüğünü öğreneceğiz.”

Öte yandan "Young Sherlock Holmes" dizisi, Guy Ritchie'nin on yıl önce Robert Downey Jr. ve Jude Law başrolünde olduğu iki başarılı "Sherlock Holmes" filmini yönetmesinin ardından geliyor.