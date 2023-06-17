İngiltere'deki sahaflarda Osmanlı'yı ve İslam dünyasını anlatan tarihi belgeler

HZ. MUHAMMED'İ ANLATAN RESİMLİ KİTABIN FİYATI 16 BİN LİRA

Fletcher'ın elinde bulunan bir diğer nadir eser ise Hz. Muhammed'in hayatını anlatan 1698 tarihli Fransızca resimli kitap. Hz. Muhammed'i gösteren insan tasvirlerinin de bulunduğu kitabı anlatan Fletcher şunları söyledi:



"Birçok Fransızca kitapta olduğu gibi o dönemde Amsterdam'da basılmış. Çizimlerin kime ait olduğunu bilemiyoruz. Cildi deri kaplama ancak 1800'lerde yeniden yapılmış. Bu iki kitabı da belki 40 yıldır stokumuzda tutuyoruz. Dedem zamanından değilse de babamın zamanından beri bizde. Kur'an-ı Kerim'i 2 bin 750 sterline (yaklaşık 82 bin lira), Hz. Muhammed'in hayatını ise 540 sterline (yaklaşık 16 bin lira) satıyoruz."

OSMANLI-RUS SAVAŞI'NIN KRONİKLERİ



Londra merkezli PY Rare Books'un sahibi Pierre-Yves Guillemet'in koleksiyonunda ise çoğunlukla İngiliz yazar ve şair William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı eserinin Rusya'da kullanılan farklı yerel dillerdeki ilk tercümelerinin yanı sıra Rus Çarlığı'na ve bölge ülkelerine ilişkin yayınlar bulunuyor.



Rusça ya da farklı dillerde Rus Çarlığı'ndaki milletlere ilişkin hazırlanan kitaplar arasında ülkedeki Müslümanları anlatan çizimler, coğrafi ve kültürel bilgileri içeren yayınlar ve haritalar da var.



Guillemet'in elindeki en dikkati çekici eser ise 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını anlatan resimli kronikler. İki ciltten oluşan 1878 basımı kroniklerde yalnızca savaş değil, dönemin Osmanlısı'na ilişkin detaylar da mevcut.



İstanbul başta olmak üzere dönemin Türk şehirlerine ilişkin manzara çizimlerinin yer aldığı kroniklerde o yıllardaki Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit, Osmanlı komutanları, Türk askerleri ve "milisler" olarak belirtilen zeybeklere ait portreler ve resimler de görülüyor.



Guillemet'e göre savaşın iki tarafına ait birçok detayın bulunduğu kroniklerde savaşı sona erdiren Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanma anına, Karadeniz şehirlerine ve savaştan kesitlere ilişkin birçok resim yer alıyor.



PY Rare Books, iki ciltlik eseri 6 bin 750 sterline (yaklaşık 200 bin lira) satıyor.