İnönü Vakfı arşivindeki Lozan Antlaşması belgelerini halka açtı

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu" olarak nitelendirilen Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Lozan Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle İnönü Vakfı arşivinde bulunan Lozan ile ilgili tüm belge, fotoğraf ve videoların, araştırmacıların çalışmalarına destek olmak için "lozanantlasmasi.com" adresine yüklenerek halka açıldığı bildirildi.

Sitede yer alan bilgilere göre, İnönü Vakfı arşiv sisteminde, belgeler, fotoğraflar, kitaplar, karikatürler, videolar, dergiler ve gazete örnekleri bulunuyor.



Belge arşivinde, tamamına yakını orijinal ve tek nüsha olan mektuplar, telgraflar, faturalar ve raporlar gibi belgeler bulunuyor. Belgelerdeki, Arap harfi olanlar Latin harfine, Almanca, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde olanların ise önemli bölümü Türkçeye çevrilerek siteye konuldu.

