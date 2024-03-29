İnsan derisi ile ciltlenen kitap hakkında karar

Harvard Üniversitesi, 2014'te insan derisiyle ciltlendiği saptanan Ruhun Kaderi (Des Destinees de l'Ame) kitabının kaplamasını etik nedenlerden ötürü çıkarma kararı aldı.



Harvard Üniversitesi Kütüphanesinin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı Houghton Kütüphanesinde bulunan "Des Destinees de l'Ame" adlı kitabın insan derisinden yapılan cildinin değiştirileceği belirtildi. Yakın zamana kadar talep karşılığı herkesin incelemesine izin verilen kitaba ilişkin bu kararın, "kökeni ve tarihinin etik açıdan sorunlu olması" nedeniyle alındığı kaydedildi.



Açıklamada, kitabın kaplanmasında derisi kullanılan kişiye yönelik "saygısızlık ve etik dışı muamele" sebebiyle hata yapıldığı kabul edilerek, "Bundan dolayı olaydan etkilenenlerden özür dileriz." ifadesine yer verildi.

BİR KADIN HASTANIN CİLT DOKUSUYLA KAPLANMIŞTI



Orijinal sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland olan kitabın cildi, doktorun çalıştığı hastanede hayatını kaybeden bir kadın hastanın cilt dokusuyla kaplanmıştı.



Yazarı Arsene Houssaye olan kitap, 1934'de John B. Stetson tarafından Harvard kütüphanesine verilmişti. Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi'nin 2022'de üniversite müzesi koleksiyonlarındaki insan kalıntılarına ilişkin raporunda, kitabın cildinin çıkarılması gerektiği tavsiye edilmişti.

