İstanbul Arkeoloji Müzeleri resmi bir törenle açıldı

Esra Gezginci, İstanbul Arkeoloji Müzeleri resmî açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri resmi bir törenle açıldı

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 14:44

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İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yenilenen bölümleri ziyarete açıldı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yenilenen bölümleri ziyarete açıldı

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Esra Gezginci ile Esrarengiz İstanbul programının 9. bölümünde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni ziyaret eden Esra Gezginci, müzelerin resmi açılış törenine katıldı. Gezginci, açılışa dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kuruluşuna öncülük eden ve Osmanlı Döneminde genel müdür olan Osman Hamdi Bey'in, görgüsü, bilgisi ve müzecilik konusundaki yaptıkları ve dolayısıyla günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 1 milyondan fazla eserini halkımızda buluşturuyor olması çok önemlidir. "

HER ESERİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR

Bu konuda yapılan çalışmalarda resmi açılış yapılmadan önce ilk kez Esrarengiz İstanbul programında izleyicilere, bu müzenin hem Türkiye hem de dünya için bir kültür mirası olduğu, nadide eserlerin bulunduğu ve bu eserlerin her birinin ayrı bir hikayesi hatta esrarengiz hikayelerinin olduğu bahsedilmişti.

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