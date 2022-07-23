İstanbul Arkeoloji Müzeleri resmi bir törenle açıldı

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 14:44
Esra Gezginci ile Esrarengiz İstanbul programının 9. bölümünde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni ziyaret eden Esra Gezginci, müzelerin resmi açılış törenine katıldı. Gezginci, açılışa dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
"İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kuruluşuna öncülük eden ve Osmanlı Döneminde genel müdür olan Osman Hamdi Bey'in, görgüsü, bilgisi ve müzecilik konusundaki yaptıkları ve dolayısıyla günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 1 milyondan fazla eserini halkımızda buluşturuyor olması çok önemlidir. "
HER ESERİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR
Bu konuda yapılan çalışmalarda resmi açılış yapılmadan önce ilk kez Esrarengiz İstanbul programında izleyicilere, bu müzenin hem Türkiye hem de dünya için bir kültür mirası olduğu, nadide eserlerin bulunduğu ve bu eserlerin her birinin ayrı bir hikayesi hatta esrarengiz hikayelerinin olduğu bahsedilmişti.