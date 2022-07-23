İstanbul Arkeoloji Müzeleri resmi bir törenle açıldı

"İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kuruluşuna öncülük eden ve Osmanlı Döneminde genel müdür olan Osman Hamdi Bey'in, görgüsü, bilgisi ve müzecilik konusundaki yaptıkları ve dolayısıyla günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 1 milyondan fazla eserini halkımızda buluşturuyor olması çok önemlidir. "

HER ESERİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR



Bu konuda yapılan çalışmalarda resmi açılış yapılmadan önce ilk kez Esrarengiz İstanbul programında izleyicilere, bu müzenin hem Türkiye hem de dünya için bir kültür mirası olduğu, nadide eserlerin bulunduğu ve bu eserlerin her birinin ayrı bir hikayesi hatta esrarengiz hikayelerinin olduğu bahsedilmişti.