İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. "Carmine Meo" albümüyle uluslararası çıkış yapan Shapplin, sanatsal vizyonuyla müzik dünyasında iz bırakmış bir sanatçı olarak görülüyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 24 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "II. Mehmet (Maometto II) Operası"nın prömiyerini gerçekleştirecek. Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan eser, Türklerle ilgili operalar içinde en önemlilerinden birisi.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 23 Şubat'ta Gülşah Erol Quintet ve Nils Petter Molvaer, 24 Şubat'ta CRR Müzik Topluluğu ardından Mehmet Ali Sanlıkol ile CRR Senfoni Orkestrası'nın konseri müzikseverleri ağırlayacak.



TİYATRO OYUNLARI



Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu'nun yönetip, başrolünde olduğu "Şakşakçılar", Atlas 1948 Sineması'nda 22 Şubat'ta sahnelenecek. Gülce Ünlü'nün çevirisi, Emrah Eren'in proje danışmanlığıyla TiyatrOPS tarafından sahnelenen oyun, Fransız yazar Fred Radix tarafından kaleme alındı. Erkan Baylav ve Albina Özden'in de oyuncular arasında yer aldığı eser, 1895 yılında geçiyor.



Kosta Kortidis'in, 1900'lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden Çiçekçi Sokağı'nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Çiçekçi Sokağı" oyunu, bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikayesini sahneye taşıyor.



Başrollerini Wilma Elles ile Kosta Kortidis'in paylaştığı oyunda aynı zamanda Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın, Pari Mayıs ve Akın Kaplan rol alıyor. Teatro Rudius'un, komedi ve dramı harmanlayan müzikli oyunu "Çiçekçi Sokağı", 24 Şubat saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.



Şehir Tiyatrolarında da bu hafta 21-24 Şubat'ta "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Zehir" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Sivrisinekler" Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Ben Medea Değilim" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yatak Odası Komedisi" Ümraniye Sahnesi'nde, "Sivrisinekler" oyunu Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Maviydi Bisikletim" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve "Fosforlu Cevriye" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gösterilecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) da 20-25 Şubat'ta "Bir Nefes Dede Korkut", "80 Günde Devri Alem", "Her Şey Yolundaymış Gibi", "Frankenstein", "Çarpışma" ve "Kırmızı Küre" sahnelenecek.



SERGİLER



Eserlerinde doğayı, sembolik anlamlar yüklediği bir unsur olarak öne çıkaran ressam Merih Yıldız'ın "Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia" sergisi, Galeri Diani'de 2 Mart'a kadar görülebilir.



Toplam 24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek düzenlediği "Art Show: Galeriler Buluşması", 20 Şubat'ta ön gösterimle açılacak ve 25 Şubat'a kadar The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok Fulya Girişi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Etkinlikte Can Akgümüş, Can İncekara, Ecem Yüksel, Elif Özen, Evren Erol, Ferhat Tunç, Gurur Birsin, Gülnihal Yıldız, Kazım Şimşek, İrina Lunkova, Metehan Törer, Murat Balcı, Sezer Arıcı, Serdar Eğer, ŞANT ve Ümmühan Yörük'ün aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.



İstanbul Lale Müzesi'nde yer alan, 21. yüzyıl çağdaş sanatının etkin isimlerinden ve Pop-Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un eserlerinden oluşan "Andy Warhol Pop-Art Sergisi" de 31 Mart'a kadar İstanbul Lale Müzesi'nde devam edecek.