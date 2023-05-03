İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı

KÜTÜPHANEYE ÖNEMLİ BAĞIŞLAR YAPILDI

Yazar Zeyyat Selimoğlu'na ait eserleri kütüphaneye bağışlayan yeğeni Şule Kulein, kütüphane müze konseptini beğeniyle karşıladıklarını dile getirerek, "Zeyyat Selimoğlu, gençlik hayatını Heybeliada'da geçirmiş bir yazar ve çevirmen. Kendisinin hikayelerinde adaların büyük bir etkisi vardır. Bize de böyle bir teklif geldiğinde hiç yayınlanmayan bir öyküsünün birinci sayfası ve birkaç özel fotoğrafını bağışladık" diye konuştu.



Kütüphaneye ayrıca Melih Cevdet Anday'ın eşi Suna Anday, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın kızı Sahil Dural ve Sait Faik Abasıyanık'a ait hatıra eşyalarını Darüşşafaka Cemiyeti sergilenmesi adına bağışladı.