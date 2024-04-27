Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone gerçek adını kullanmak istiyor

Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un filmi Poor Things (Zavallılar) ile bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone'un gerçek adı aslında "Emily".

Amerikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, gerçek adını kullanmak istediğini söyledi. 35 yaşındaki oyuncu, "Hoş olurdu. Emily olmak isterdim" dedi.

Oyuncular birliğinde başka bir aktrisin '"Emily Stone" adını almış olmasından dolayı gerçek adını kullanamayan oyuncu, "Birkaç yıl önce çıldırdım. Bazı nedenlerden dolayı, 'Artık bunu yapamam. Bana sadece Emily deyin' dedim" ifadelerini kullandı.