İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni genel müdürü Caner Akgün oldu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solist sanatçısı Caner Akgün, kurumun yeni genel müdürü olarak atandı.
CANER AKGÜN KİMDİR?
Müzik çalışmalarına 1999 yılında girmiş olduğu Kültür Bakanlığı Çoksesli Gençlik Korosu ve Alegria Oda Korosu'nda başladı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Anasanat Dalı'na kabul edildi. Şan çalışmalarını Eralp Kıyıcı ve Prof. Mustafa Yurdakul ile yaptı.
2005 yılı Ağustos ayında İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen Scuola Hugo Wolf-Il lied tedesco atölye çalışmasına katıldı.Elio Battaglia ile yorum,Lucio Gallo ile şan tekniği,Erik Battaglia ile müzik yapısı üzerine çalışmalar yaptı ve G. Mahler liedleri üzerine yorum çalışması yaptı. 2006-2008 yıllarında Elio Battaglia ile Salzburg Mozarteum Akademisi'nde atölye çalışmaları yaptı. Vincenzo Bellini Oda Şarkıları üzerine yaptığı Yüksek Lisans tezini 2016 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bitirdi ve mezun oldu.
2006 yılı Mayıs ayında Profesyonel Ses Derneği'nin düzenlediği Genç Ses Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı. 2007 Şubat Sedat - Güzin Gürel Eğitim ve Sanat Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Lied yarışmasında Mansiyon ödülüne layık görüldü. 2007 Nisan ayında düzenlenen 9.Siemens Opera Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı. 2007 Kasım ayında Arnavutluk Tirane kentinde düzenlenen Marie Kraja Şan Yarışması'nda finale kalmıştır. 2008 Nisan ayında Alsancak Rotary Kulübü ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin ortaklaşa düzenlediği 1.Genç Solistler Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı. 2011 yılı Haziran ayında Semiha Berksoy Opera Vakfı tarafından Yılın En İyi Genç Kuşak Opera Sanatçısı seçildi. 2012 Eylül ayında 7.Leyla Gencer Şan Yarışması'nda finale kalmıştır.
2011 Kasım ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde Vincenzo Bellini Oda Şarkıları konserini Türkiye'de ilk defa seslendirdi. 2007 Eylül ayında İstanbul Devlet Operası'na kabul edilen Akgün, La Traviata Operası'nda (G.Verdi) Giorgio Germont, Falstaff Operası'nda (G.Verdi) Ford, Faust Operası'nda (C.Gounod) Valentin, Carmen Operası'nda (G.Bizet) Escamillo, Sevil Berberi Operası'nda (G.Rossini) Figaro, Figaro'nun Düğünü Operası'nda (W.A.Mozart) Kont Almaviva, Don Giovanni Operası'nda (W.A.Mozart) Don Giovanni, Cosi fan tutte Operası'nda (W.A.Mozart) Guglielmo, La Boheme Operası'nda (G.Puccini) Marcello, Don Pasquale Operası'nda (G.Donizetti) Dottore Malatesta, Die Zauberflöte Operası'nda (W.A.Mozart) Papageno, L'elisir d'amore Operası'nda (G.Donizetti) Belcore, La Cenerentola Operası'nda (G.Rossini) Dandini,Il Turco in Italia Operası'nda (G.Rossini) Poeta, Prima la musica e poi le parole Operası'nda (A.Salieri) Poeta, Telefon Operası'nda (G.Menotti) Ben rollerini seslendirdi.
2015 Kasım ayında İDOB bünyesinde Selman Ada'nın Başka Dünya Operası'nda Zeus rolüyle dünya prömiyeri yaptı.
2017 Kasım ayında İDOB bünyesinde Evrim Demirel'in Ninatta Operası'nda Muvatelli rolüyle Dünya Prömiyeri yaptı. 20. Uluslararası İstanbul Barok Festivali bünyesinde İstanbul Barok Orkestrası eşliğinde Handel'in Apollo et Daphne adlı Sahne Kantatı'nda Apollo rolünü gerçekleştirdi.
Lied repertuarına özel bir ilgi duyan Akgün; G.Mahler'in 'Lieder eines fahrenden Gesellen' ve 'Rückert Lieder', J. Brahms 'Vier ernste Gesaenge', M. Ravel 'Cinq melodies populaires grecques' şarkı dizilerini çok defa seslendirdi.
Gustav Mahler Kindertotenlieder, C.Orff Carmina Burana , Mozart Requiem, L.Bacalov Misa Tango, Cemal Reşit Rey Özyurt Oratoryosu, Aydın Karlıbel Yahya Kemal Oratoryosu (Dünya Prömiyeri), Nevid Kodallı Atatürk Oratoryosu, Ahmed Adnan Saygun Eski Üslupta Kantat eserlerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, Astana Devlet Senfoni Orkestrası, C.R.R Orkestrası, Orkestra Sion, Orkestra Akademik Başkent ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliklerinde gerçekleştirdi.
34. Ankara Müzik Festivali Açılış Konseri'nde seslendirilen L.Bacalov'un Misa Tango eserinde Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve C.S.O eşliğinde Bariton Solo seslendirdi. Akgün, İtalyanca ve İngilizce biliyor.
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