İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni genel müdürü Caner Akgün oldu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solist sanatçısı Caner Akgün, kurumun yeni genel müdürü olarak atandı.

CANER AKGÜN KİMDİR?

Müzik çalışmalarına 1999 yılında girmiş olduğu Kültür Bakanlığı Çoksesli Gençlik Korosu ve Alegria Oda Korosu'nda başladı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Anasanat Dalı'na kabul edildi. Şan çalışmalarını Eralp Kıyıcı ve Prof. Mustafa Yurdakul ile yaptı.



2005 yılı Ağustos ayında İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen Scuola Hugo Wolf-Il lied tedesco atölye çalışmasına katıldı.Elio Battaglia ile yorum,Lucio Gallo ile şan tekniği,Erik Battaglia ile müzik yapısı üzerine çalışmalar yaptı ve G. Mahler liedleri üzerine yorum çalışması yaptı. 2006-2008 yıllarında Elio Battaglia ile Salzburg Mozarteum Akademisi'nde atölye çalışmaları yaptı. Vincenzo Bellini Oda Şarkıları üzerine yaptığı Yüksek Lisans tezini 2016 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bitirdi ve mezun oldu.

