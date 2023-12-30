İstanbul Devlet Opera ve Balesinin "Yeni Yıl Konserleri" başladı. İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler ve sevilen marşlar, polkalar seslendirildi. Repertuvarda yer alan parçalar arasında"Guillaume Tell", "La Cenerentola", "Barbiere di Siviglia", "Les Pecheurs de Perles", "Rusalka", "La Fille du Regiment"in bulunduğu eserlerden aryalar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde İDOB Orkestrasının şefliğini İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nun ise yönetimini Volkan Akkoç üstlendi.