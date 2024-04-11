İstanbul Lale Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? (İstanbul Lale Festivali tarihleri)

Lale, İstanbul halkıyla bir daha ve yeniden kucaklaşıyor!



İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenecek birbirinden renkli etkinlikler ile İstanbullular, eski dostları lalelerle bir kez daha hasret giderecek. Festival süresince iki ana etkinlik alanında yerli müzik grupları, canlı konserlerle İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.

Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda görsel şölen bekliyor. Park ve meydanlara 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek dikildi.

LALE FESTİVALİ TARİHLERİ



İstanbul genelinde 1 Nisan'da başlayan Lale Festivali'nin sona erme tarihi ise 30 Nisan 2024 olarak belirlendi.