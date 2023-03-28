İstanbul'daki 545 tarihi yapı depreme dayanıklı şekilde restore edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından toplam 11 ilde meydana gelen yıkım bütün dikkatleri İstanbul'a çekerken kentteki tarihi yapıların depreme dayanıklılığı da gündeme geldi.



Büyük bir yıkıma neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin ardından vakıf eserlerini güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını depreme dayanıklılığa göre şekillendiren Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002'den bu yana İstanbul'da 300 tarihi yapının restorasyonunu tamamladı, 214'ünün ise proje çizimini yaptı.



300 yapı esaslı ve basit onarım kapsamında ihya edildi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları kapsamında cami, külliye, medrese, çeşme, müze, kütüphane, imaret, hazire ile türbe gibi eserler "Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi" kılavuzluğunda aslına uygun ihya edilmeye devam ediliyor.



Bu kapsamda restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan bazı ecdat yadigarları eserler şöyle sıralandı:



"Sümbül Efendi Külliyesi, Nusretiye Camii, Süleymaniye Camii, Nuruosmaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı), Fatih Camii ve 1. Mahmut Kütüphanesi, Mısır Çarşısı, Yıldız Hamidiye Camii, Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Camii ve müştemilatları, Fatih Ayasofya Medresesi, Sarıyer Ali Kethüda Camii, Eminönü Yeni Camii, Eminönü Rüstem Paşa Camii, Teşvikiye Camii, Fatih Mahmut Paşa Camii, Fatih Molla Gürani Camii, Eyüp Sultan İmareti, Fatih Molla Fenari İsa Camii, Fatih Fethiye Camii."



Restorasyon ve güçlendirme çalışmaları için yaklaşık 1 milyar 316 milyon lira harcandığı belirtildi.



RESTORASYON İŞLEMLERİ BİLİM HEYETİ TARAFINDAN YAPILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm eserlerin restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması, genel müdürlükçe oluşturulan, içerisinde restorasyon ve eski eser konusunda uzman mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, malzeme konusunda uzman kimyagerlerin bulunduğu Bilim Heyeti tarafından yapılıyor.



Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, tüm restorasyonların inşaat ve deprem mühendisliği açısından incelendiğini, gerekmesi durumunda güçlendirme projelerinin hazırlandığını belirtti.



Aksu, "Hazırlanan güçlendirme projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmakta ve uygulamaya geçilmektedir. Güçlendirme, projelerinin koruma kuramına uygun olması ve eski esere minimum müdahale edilmesi Venedik Tüzüğünün gereği olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda yapılan çalışmalarla İstanbul Vakıflar 1. Bölge sorumluluğunda olan 27 eserin restorasyonu, 9 eserin ise proje temini sürüyor.



İBB MİRAS GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri, aralarında Yerebatan Sarnıcı, Hasanpaşa Gazhanesi ve Troleybüs Kuvvet Merkezi ile türbe, çeşme ve hazirelerin yer aldığı 245 tarihi yapının restorasyonunu bitirdi.



Mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog, konservatör ile restoratör gibi uzman ekiplerle İstanbul'daki kültür varlıklarının bakım ve onarımını yapan İBB, Botter Apartmanı, Bukoleon Sarayı ile Yedikule Gazhanesi gibi yapıların restorasyon uygulamasında güçlendirme yöntemi olarak tarihi duvarlar için lifli polimer donatılı (FRP) sargılama yöntemi kullandı.



İstanbul Kara Surları ve Yerebatan Sarnıcı gibi yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için çelik gergi uygulandı.



Anadolu Hisarı Kalesi, Rumeli Hisarı Kalesi, Botter Apartmanı ve İstanbul Kara Surları dahil 33 tarihi yapı üzerindeki restorasyon çalışmaları ise sürüyor.