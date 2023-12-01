İstiklal Madalyası'nın ön ve arka yüzünün hikayesi belgesel oldu

Anadolu kadınının gözünden tarihe yeni bir sayfa açan Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi belgeselinde, İnebolu'dan Ankara'ya 344 kilometre kağnı kullandıklarını dile getiren Armutlu, "Zaferin Yolu'nda 1920 model bir otomobil ve 12 tane süvariyle atımızla birlikte geldik. O yüzden sahne olarak da çekim planı olarak da farklılıklarımız var. Türk ordusu başarıya ve muzafferiyete kavuşmuş bir ordu. Onların adımlarını izlerken, halkımızın gerçekleri öğrenebileceği bir belgesel film ortaya koyduk." diye konuştu. Alp Armutlu, "Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi" adlı bir kitap yazdığını da dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Bu kitap için yola çıktığımda İnebolu'da İstiklal yolunun hemen başında, Türk Ocağı binasının önünde, İstiklal Madalyası'nın ön tarafındaki Anadolu kadınıyla tanışmıştım. Bu ilginç bir nokta. Madalyanın arkasını çevirdiğinizde de Ankara ve Ankara'nın üzerinde bir yıldız var. Açıkçası söylemek gerekirse hazırladığımız bu iki belgeselde İstiklal Madalyasının ön ve arka yüzünü bugünkü teknolojileri kullanarak insanlara aktarmış oluyoruz. Bize Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından inanılmaz bir destek sağlandı. Gittiğimiz her yerde de valiliklerce tüm kapılar açıldı. O yüzden de tüm devlet görevlilerimize teşekkür ederim."



"BELGESEL SÜRECİNİN İLKİNDE KAĞNI, İKİNCİSİNDE ATATÜRK'ÜN ARABASINI KULLANDIK"



Belgeselin yönetmenlerinden Sinan Çevik, Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş filminde İnebolu'dan başlayarak, İzmir'e giden Milli Mücadele sürecini anlattıklarını söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimize, tarihimizi, umudu anlattığımız bir süreç yaşadık. Yerel halkla, araştırmacı yazarlarla, danışmanlarımızla bir belgesel yaptık. Belgesellerin ilkinde kağnı, ikincisinde Atatürk'ün arabasını kullandık. Aslında umudu ve zaferi gençlerimize anlatmaya başladık. Cumhuriyet'in 100. yılında bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu tarz yapımlarla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yönetmen Nazım Doğan da çekimlerin yaklaşık 1 ay sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:



"Kurtuluş Savaşı mücadelesinin yaşandığı aynı gün ve aynı saatlerde orada olduk. Bu bizim için ayrı bir motivasyondu. Şanlı tarihimizin destansı Kurtuluş Savaşı'nı, yerinde, aynı gün ve aynı saatlerde yaşayarak, çektik. Belgeselin Cumhuriyet'in 100. yılında olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Şanlı tarihimizi ne kadar anlatsak az ama bu yolda bir taş koyabiliyorsak bu bizim için en büyük gururdur. Amacımız şanlı tarihimizi gençlerimize, geleceğe en doğru şekilde anlatmak, aktarmaya çalışmak, bunlarla ilgili bir farkındalık ve bilinç oluşturabilmek."

