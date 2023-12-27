İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da anıldı

Programa katılan gençler, milli şairin 16 Haziran 1936 ile 27 Aralık 1936 tarihleri arasında hayatının son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği Mısır Apartmanı'nın 4. katındaki dairedeki, Mehmet Akif Kitaplığı, Belgesel Odası, Şiir Odası ve Sergi Salonu'ndan oluşan, Ersoy'un şahsi eşyaları ve kitaplarının da sergilendiği Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'ni gezdi.



Daha sonra Akademi Beyoğlu'nda öğrenci, öğretmen, gönüllü gençler ve yetkililerin katılımıyla Mehmet Akif'in hayatının ve merhamet yönünün anlatıldığı söyleşi düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şaban Çobanoğlu, konuşma öncesinde AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının daveti için müteşekkir olduğunu belirterek, "Biz bugün Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yıl dönümünü kutluyoruz. Çünkü büyük şairler vatana hizmet etmiş insanlar ölümsüzdürler, ona inanırız, şehitlerimiz gibi. Aynı zamanda ölümünün de 87. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.



İlginç bir konuyla öğrencilerin ve dinleyenlerin karşısına çıktıklarına işaret eden Çobanoğlu, "Mehmet Akif birçok yönüyle tartışılmıştır, anlaşılmıştır ama hakkında çalışılacak daha çok konu vardır. Ben kendisindeki merhamet imgesi üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü merhamet çağımızın yitik bir kavramıdır, yitirilmiş bir kavramıdır. Bugün insanlık, dünyanın her bir tarafında merhametsizlik ve şefkatsizlikten soluk alabilir durumda değildir. Mehmet Akif Ersoy çok sosyal gerçekçi, realist bir şair olmasına rağmen insan duygularının inceliklerini de terennüm edebilmiş, merhamet duygusunu, Safahat'ın birçok yerinde öne çekebilmiş bir şairimizdir." şeklinde konuştu.