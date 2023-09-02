İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez açıldı

Türkiye'nin alanında en köklü organizasyonlarından olan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için açılış töreni düzenlendi.

İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez açıldı

Türkiye'nin alanında en köklü organizasyonlarından olan ve bu sene ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak olan 92. Enternasyonal Fuarı törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Ticaret Bakanlığının himayesinde 92. kez düzenlenen fuar kortej yürüyüşüyle başladı.

İzmirliler yürüyüş için saat 18.30'da, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluştuğu kortej, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez açıldı - 1

Büyükşehir Belediye Başkanı 'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, tahta bacaklı performans sanatçıları ve dansçılar renk kattı. Kortej yürüyüşü Kültürpark Lozan Kapısı'nda son buldu ve yürüyüşün ardından İEF'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat deprem felaketi ve son olarak ana ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin daralan talebi nedeniyle içte ve dışta üretimin ve ticaretin yavaşladığına dikkati çekti.

İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez açıldı - 2

Ağar, tüm bu olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyümeyi başardığını, 12 çeyreklik süregelen kesintisiz bir büyüme performansını korumayı başardığını dile getirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez açıldı - 3

Fuar, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak. 17 ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşacak. 10 gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri, spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

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