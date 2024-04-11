İzmir Kitap Fuarı'nın açılış tarihi belli oldu (İZKİTAP ne zaman açılacak?)

İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Kültürpark’ta festival gibi bir organizasyonla gerçekleştirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak İzkitapfest’in ana teması ise “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlendi.
KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucuyla buluşuyor. Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Fuarın onur konuğu yazarı Ahmet Ümit
İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İzkitapfest’in “onur konuğu” yazarı ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Ümit. Fuarda, Ahmet Ümit’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla 20 Nisan günü saat 15.00’te Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda bir söyleşi de düzenlenecek. Ahmet Ümit, söyleşi sonrası kitaplarını da imzalayacak.
Macera oyunu Kültürpark'ta
Aynı zamanda Ahmet Ümit’in “Sultan’ı Öldürmek” romanından esinlenerek gizem dolu macera oyunu yine İzkitapfest kapsamında katılımcılarla buluşacak. “Başkomser Nevzat’ın Macerası: Kültürpark’ta Gizemli Serüven” etkinliğine katılan ekipler, Kültürpark'ın gizemli köşelerinde, Başkomser Nevzat'ın önderliğinde, sırları açığa çıkarmak için eğlenceli bulmacaları çözecek ve maceranın tadını çıkaracak. Etkinlik için www.kitapizmir.com adresinden 15 Nisan 2024’e kadar başvuru yapılabilecek. 20 Nisan günü etkinlik sonunda ödül töreni düzenlenecek.
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu birbirinden değerli isimleri ağırlayacak
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bilim, düşün ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimleri düzenlenecek söyleşi ve imza etkinliklerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 22 Nisan’da, Akademisyen, Jeolog ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Celal Şengör 21 Nisan’da, Şair, Yazar Murathan Mungan 27 Nisan’da, Tarihçi, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 27 Nisan’da, Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu da 27 Nisan’da Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirlilerle buluşacak.
Edebiyatın önemli isimleri İzkitapfest’te
Fuarda, birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Canan Tan, Çağan Irmak, Mahir Ünsal Eriş, Mete Kaan Kaynar, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Murat Menteş, Saygı Öztürk, Sema Kaygusuz, Serhan Asker, Şükrü Erbaş, Umut Sarıkaya gibi isimler fuarda okurlarıyla buluşacak. İzkitapfest’i, 10 gün boyunca yüz binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat
- Kitap