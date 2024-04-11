İzmir Kitap Fuarı'nın açılış tarihi belli oldu (İZKİTAP ne zaman açılacak?)

İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Kültürpark’ta festival gibi bir organizasyonla gerçekleştirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak İzkitapfest’in ana teması ise “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlendi.

KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucuyla buluşuyor. Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



