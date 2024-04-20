İzmir'de "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı

Eşi ve torunuyla sergiyi gezen Ali İşleyen de fotoğrafları görünce geçmişi hatırladığını vurgulayarak, "Türk ulusumuza Atatürk'ün yaptığı hizmetleri görünce insan duygulanıyor, geçmişi hatırlıyor. Fotoğraflar gerçekten çok objektif olmuş. Fotoğraflar yaşanmışlıkları anlatıyor." diye konuştu.



Sevinç İşleyen ise askerlerin fotoğraflarını görünce gurur duyduğunu ifade ederek, "Onların sayesinde rahat yaşadığımızı hissediyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Askerlerimiz de Allah yardımcısı olsun." dedi.



Sergi, 22 Nisan Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.