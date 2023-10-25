İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali başlıyor

İZMİR’E ÇAĞDAŞ SANAT ÇIKARMASI: UZAK/YAKIN



Türkiye’deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, bir yandan da güncel sanatın dijital arşivini tutmayı misyon edinen Kolekta, yeni sergiler dizisi "Uzak Yakın" ile İzmir’de ilk kez Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. "Uzak Yakın Sergileri", çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan sanat platformlarına bir yenisi olarak ekleniyor.Uzak Yakın Sergileri Vol.I İzmir, çağdaş sanat alanında üretim yapan 100’e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir’de sanatseverlerle buluşacak. Uzak Yakın Vol.I İzmir, 28 Ekim-28 Kasım 2023 tarihleri arasında "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi" ile "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi" olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerini ağırlayacak.



GASTRONOMİ ŞÖLENİ YAŞANACAK



Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023 yılında İstanbul ve Bodrum ile birlikte Türkiye rehberine dahil edilen İzmir’in, gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alınacak. Kültür Park İzmir Gastronomi Alanı’nda, 29 Ekim’in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası, İzmir’in Sofralarında Çiçekler Açar, Saraylardan İzmir’e/Bir Tatlı Şerbet Sunumu, Latife Hanım’ın Mutfağı’ndan Gazi Mustafa Kemal’in Damağına İzmir Sofrası, Üniversiteliler Arası Yemek Yarışması/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler, Yerel Yemek Yarışması/ Nine Bana Öğretsene, Bir Ağız Tadı Hiyakesi; Şambali, Deniz’den Ne Çıkarsa, Sefarad Lezzetlerinin İzmir’e Armağanı; Boyoz, Bağırsak Taze Kokoreç, Bağırmasak Yeme De Geç etkinlikleri olacak. Festival kapsamında düzenlenecek Ege’nin İnci Tanesi İzmir Gastronomisi paneli Bilge Keykubat, Ahmet Güzelyağdoken, Nedim Atilla, Berrin Rasuli katılımıyla gerçekleşecek.



İZMİR’DEKİ KÜLTÜR KURUMLARI FESTİVAL ÇATISI ALTINDA



İzmir’deki Arkas Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı. Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahip olan iki değerli sanatçının; Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un, eserlerinden oluşan “İki İmge Yolcusu/Nejad Devrim, Mübin Orhon Sergisi” festival boyunca ve sonrasında 18 Şubat’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Necmi Sönmez’in üstlendiği sergi, bu iki sanatçının olgunluk dönemi eserlerini ilk kez eş zamanlı bir süreçte inceliyor.



ATATÜRK’ÜN YAYIMLANMAMIŞ 150 FOTOĞRAFI



Folkart Galeri’de sergilenecek “Karanlıkta Akan Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” festivalin en özel rotalarından biri. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak, festival süresince ve sonrasında Nisan 2024’e kadar ziyaret edilebilecek.



Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki unutulmayan bir dizesinden ilham alınan ve hazırlanışı yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na bir saygı duruşu niteliği taşıyor.



Sergide, Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor. Bu objeler arasında Atatürk’ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor. Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları serginin bir başka dikkat çekici unsurları arasında. Sergide, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objeler yer alıyor.



TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ KLASİKLERİ



Kültür Yolu Festivalleri’nin vazgeçilmezi Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi” Tarihi Alsancak Tren Garı eski gişelerde, “Bir Hayalin İnşası Dijital Sergisi” Cumhuriyet Meydanı’nda, “Eksizden Piksele Dijital Sergisi” İzmir İktisat Kongre Merkezi fuayede ziyaretçilerle buluşacak. “Garip Ay ile Ebru Mapping Performansı” her akşam İzmir Atatürk Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.



İKİ DEV KURUM 100. YIL İÇİN BİR ARAYA GELİYOR



Festivalin ilk gecesi olan 28 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Bu özel konserde, Şef Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Koro Şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu; Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek sanat alanındaki yüz yıllık mirasını hatırlatmak amacıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde izleyicilereçok özel bir program sunacak.



3 Kasım’da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından “Kamelyalı Kadın” balesi, 4 Kasım’da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, “Ege Senfonisi” konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri”, Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.



TÜRKAN ŞORAY VE EDİZ HUN’LA BULUŞMA



Efes Kültür Yolu Festivali söyleşileriyle de halkla buluşacak. Sinemanın usta iki ismi Türkan Şoray-Ediz Hun söyleşisi Efes Kültür Yol Festivali’nin özel buluşmalarından biri olacak. Resimden tarihe, tiyatrodan arkeolojiye geniş bir çerçevede gerçekleşecek söyleşiler festival boyunca çeşitli mekânlarda sürecek.



SAHNEDE USTA İSİMLER VE EFSANELERLE SOHBET



Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu “İmdat Türküsü” oyunuyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnede olacak. Bornova Kültür Sanat Merkezi, “Martı”, “Vişne Bahçesi”, “Hey Gidi Günler”, “Abur Cubur Show Doğan&Onur”, “Usta 2. Abdülhamid Han” oyunlarına da ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi’nde ise “Annemin Son Çılgınlıkları”, “Siyahlı Kadın”, “Annapurna”, “Bir Düş Gibi” oyunları sahnelenecek.



Hisar Camii’nde ise Fatih Çıtlak Hoca ve Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’nun etkinlikleri olacak.



Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin olmazsa olmazı çocuk etkinlikleri de Efes Kültür Yolu’nda yer alacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Turgut Pura Vakfı Atölyesi, Gündoğdu Meydanı çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunlarıyla renklenecek.

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