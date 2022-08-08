İzmir'deki kazıda 7 bin 800 yıllık kadın heykelciği bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazısında kilden yapılmış kadın figürlü bir heykelcik çıkarıldı. Kazılarda ortaya çıkan heykelciğin 7 bin 800 yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, İzmir'in ilk çiftçi köyü yerleşimi olarak bilinen höyüğün aynı zamanda Batı Anadolu'daki en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığını, 8 bin 850 yıl öncesine uzanan bulgulara ulaştıklarını ifade etti.

"ÇOK NADİR BİR ESER" Ulucak Höyüğü'nün bir köyün üzerine başka bir köy kurularak 45 kuşak boyunca sürekli iskan edildiğini gördüklerini aktaran Çevik, "Bu yılki çalışmalarda bir evin kazılması sırasında kilden yapılmış tüm halde bir kadın figürini tespit ettik. Bu tür figürleri daha önce de saptadık ama genellikle kırılmış olarak ele geçiriyoruz. Bu figürin bugüne kadar Ulucak Höyüğü'nde bulduğumuz tam haldeki üçüncü figürin olması açısından bizim için önemli. Çok nadir bir eser" ifadelerini kullandı.