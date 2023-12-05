İzmit'i kahve kokusu sardı

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri çerçevesinde 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali gerçekleştiriyor.

Festivalde birçok kahve firmaları yer alıyor. Türk Kahvesi Festivali, saat 21.30’a kadar vatandaşları İzmit Belediye Meydanı'nda bekliyor.

Festivalin 2. etkinliği olan "6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi" Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’nin hamam bölümünde ziyarete açılacak.

Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. İzmit Belediyesi, Türk Kahvesi Festivali'ne bütün vatandaşları davet etti.