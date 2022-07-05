James Cameron, yeni Avatar filmleri için dönmeyebilir

‘Dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar serisine devam etmeyebileceğinin sinyallerini veren yönetmen, “Avatar filmlerinin sizi tüketen bir yanı var” diyerek uzun yıllar çıkmaza giren projenin kendisini yorduğunu itiraf etti.

Tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar ' ın yönetmeni James Cameron , serinin hayranlarını üzen bir haber verdi. 13 yıl aradan sonra gelen devam filmi Avatar: Suyun Yolu ’nun yönetmenliğini yapan Cameron , serinin devam filmlerinin yönetmen koltuğunda oturmayabileceğini paylaştı.

"SIRAMI BAŞKA BİR YÖNETMENE VEREBİLİRİM"



67 yaşındaki yönetmen “Bana heyecan veren başka projeler de var. Sanırım zaman geçtikçe, belki 3. veya 4. filmden sonra sıramı başka bir yönetmene devredebilirim. Ben de ilgimi çeken başka projelere yönelirim bu sayede. Belki de yönelmem bilmiyorum” ifadelerini kullandı.



iKİNCİ FİLME DAİR

Serinin devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Film, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.