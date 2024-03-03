Japon yazar Haruki Murakami yeni kısa öyküsünü duyurdu

Japon yazar Haruki Murakami, Tokyo'da mezun olduğu okuldaki Waseda Uluslararası Edebiyat Evi kütüphanesi için bir bağış toplama etkinliğine katıldı.



Murakami burada sınırlı sayıdaki dinleyicilere yeni yazdığı kısa öyküsü "Kaho"yu okuyarak, "Taze yapıldı, yaklaşık 10 gün önce" dedi ve öyküyü etkinlik için yazdığını ekledi.



Murakami, "Ezberlemek için hikaye yazmak aslında oldukça zor. İçeriği ve tarzı ezberlemeye uygun olmalı ve nispeten kısa olmalı" dedi.



Hikayenin çok uzun sürdüğünü söyleyen Japon yazar Waseda Üniversitesi'ndeki etkinlik sırasında öyküyü iki bölüm halinde okudu.



Şu anda 75 yaşında olan ve dünyanın en popüler ve beğenilen romancılarından biri olan Murakami, Tokyo'da bir caz bar işletirken yazmaya başladıktan dört yıl sonra, 1979'da “Rüzgarın Şarkısını Dinle” ile çıkış yaptı.



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