Japonların ahşap Kokeşi bebekleri 200 yıldır vitrinleri süslüyor

MÜŞTERİSİ İMPARATOR

Atölyenin kurucusu Usaburo Okamoto, bir dönem yapay taş ve metal zanaatlarıyla uğraşmasının ardından 1950'de Kokeşi bebekleri yapmaya başladı. Usaburo, dönemin tekniklerinden fırça ile boyamaya ek olarak, üç boyutlu bir etki için bir kakma ve pişirme tekniği geliştirdi. Ahşabın çatlamasını önlemeyi başarabilen Usaburo, yeni teknik sayesinde, mevcut "Usaburo" firmasının numunesini üretti.



Usaburo'nun zelkova ağacı damarı üzerine kamelya çiçeğinin yer aldığı "Kantsubaki", dönemin Japon İmparatoru tarafından satın alındı.



Usaburo'nun kurduğu yerleşkede mağaza, atölye ve müze birlikte bulunuyor. Seri üretime 1979'da başlayan atölye, Japonya'da en yüksek hacimli Kokeşi üretim noktalarından biri olarak biliniyor.



Söz konusu atölyede, Hollandalı sanatçı Dick Bruna'ya ait "Nijntje" olarak tanınan ünlü "Miffy" tavşan karakterinin Kokeşi bebeği de yapıldı. Bu yeni ürünün başarısı sonrası atölye, karakter Kokeşisi üretmeye başladı.



Snoopy, Star Wars, Disney, Hello Kitty karakterleri bulunan firma, yılda ürettiği 130 bin Kokeşi'yi dünyanın 18 ülkesine ihraç ediyor.