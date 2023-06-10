Jennifer Lawrence yeni bir Açlık Oyunları filmine yeşil ışık yaktı

KİLOSU PROBLEM OLDU



O dönem 20 yaşında olan Lawrence, Açlık Oyunları filminde rol alacağı zaman ölçülerinin ve kilosunun en büyük konu olduğunu dile getirdi. Film çekimlerine başlamadan önce kendisine sorulan ilk sorunun “Ne kadar kilo vereceksin?” olduğunu belirten yıldız, serinin hayranlarının baş karakter Katniss Everdeen gibi hissetmek için zayıf olmaları gerekmediği üzerine konuştu.

Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söylemişti. 32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.

