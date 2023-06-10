Jennifer Lawrence yeni bir Açlık Oyunları filmine yeşil ışık yaktı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan "Açlık Oyunları" serisindeki Katniss Everdeen rolünü yeniden canlandırabileceğini söyledi.

Jennifer Lawrence yeni bir Açlık Oyunları filmine yeşil ışık yaktı

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen , Katniss Everdeen rolünü yeniden canlandırma fikrine açık olduğunu söyledi.

32 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda eğer kendisine teklif gelirse mutlaka kabul edeceğini söyledi. Oyuncu, "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" dedi.

Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.

Jennifer Lawrence yeni bir Açlık Oyunları filmine yeşil ışık yaktı - 1

KİLOSU PROBLEM OLDU

O dönem 20 yaşında olan Lawrence, Açlık Oyunları filminde rol alacağı zaman ölçülerinin ve kilosunun en büyük konu olduğunu dile getirdi. Film çekimlerine başlamadan önce kendisine sorulan ilk sorunun “Ne kadar kilo vereceksin?” olduğunu belirten yıldız, serinin hayranlarının baş karakter Katniss Everdeen gibi hissetmek için zayıf olmaları gerekmediği üzerine konuştu.

Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söylemişti. 32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence yeni bir Açlık Oyunları filmine yeşil ışık yaktı - 2

Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.

Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...