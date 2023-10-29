Jeyan Mahfi Ayral Tözüm kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk seslendirme sanatçısı Fatma Mesanet Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, kısaca Jeyan Mahfi Tözüm 6 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi.
Sanat yaşamına babası Necdet Mahfi Ayral'ın teşvikiyle henüz üç yaşındayken, Henrik Ibsen'in bir eseri olan "Peer Gynt" adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatılarak başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve oradan emekli oldu.
Bir trafik kazası sonucu vefat eden ses mühendisi Rauf Tözüm'ün (1915-1978) eşi olan sanatçı; çocuk yaşlardan itibaren yerli ve yabancı filmlerin seslendirilmesinde çalıştı. Babası, ülkede başka kimsede bulunmayan bir isim bulmak için Kamûs-ı Türkî'den faydalanarak ve Farsçada "aslanın kükrerken çıkardığı ses" anlamına gelen "Jeyan" adını kızına vermiştir. Beyoğlu Kız Lisesinden mezun oldu.
Dublaja daha 10 yaşındayken Mutlu Günler adlı filmin seslendirmesiyle başladı. Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi filmlerde seslendirdi. 1954 yılında eşiyle beraber sinemadan ayrılma kararı aldı ve kendisini uzun yıllar tamamen tiyatro oyunlarına ve dublaja adadı. 3 yıl radyoda reklam spikerliği de yaptı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dizisi oyunculuğu yaptı ve hâlen oyunculuk yapıyor.
2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü verildi. Tözüm, 29 Ekim 2023'te doğum yeri İstanbul'da kaldığı huzurevinde yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden 94 yaşında hayatını kaybetti.
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