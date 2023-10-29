Jeyan Mahfi Ayral Tözüm kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk seslendirme sanatçısı Fatma Mesanet Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, kısaca Jeyan Mahfi Tözüm 6 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi.

Sanat yaşamına babası Necdet Mahfi Ayral'ın teşvikiyle henüz üç yaşındayken, Henrik Ibsen'in bir eseri olan "Peer Gynt" adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatılarak başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve oradan emekli oldu.



Bir trafik kazası sonucu vefat eden ses mühendisi Rauf Tözüm'ün (1915-1978) eşi olan sanatçı; çocuk yaşlardan itibaren yerli ve yabancı filmlerin seslendirilmesinde çalıştı. Babası, ülkede başka kimsede bulunmayan bir isim bulmak için Kamûs-ı Türkî'den faydalanarak ve Farsçada "aslanın kükrerken çıkardığı ses" anlamına gelen "Jeyan" adını kızına vermiştir. Beyoğlu Kız Lisesinden mezun oldu.

