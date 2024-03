Justin Timberlake'in yeni albümü çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Şarkıcının yeni albümü bugün yayınlandı.



Timberlake, yaklaşık 6 yıl sonra ilk solo abümü Everything I Thought It Was'ı 15 Mart'ta sevenleriyle paylaştı. Timberlake'in son albümü Man of the Woods'u 2018 yılında yayınlanmıştı.



Timberlake, geçtiğimiz ocak ayında "Selfish" adlı parçasıyla sevenlerine geri dönüşünü müjdelemişti. Kısa zamanda dünya çapında 100 milyondan fazla dinlenen parçanın klibi YouTube'da ise 19

milyondan fazla izlenmeye ulaştı.



İşte Everything I Thought It Was albümünde yer alan şarkılar:

1. Memphis

2. F**kin’ Up The Disco

3. No Angels

4. Play

5. Technicolor

6. Drown

7. Liar (ft. Fireboy DML)

8. Infinity Sex

9. Love & War

10. Sanctified (ft. Tobe Nwigwe)

11. My Favorite Drug

12. Flame

13. Imagination

14. What Lovers Do

15. Selfish

16. Alone

17. Paradise (ft. *NSYNC)

18. Conditions

TURNEYE ÇIKACAK



10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesini duyurmuştu. Şarkıcı, turne kapsamında ilk konserini 29 Nisan'da Kanada'da verecek.