Justin Timberlake'in yeni albümü çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Şarkıcının yeni albümü bugün yayınlandı.
Timberlake, yaklaşık 6 yıl sonra ilk solo abümü Everything I Thought It Was'ı 15 Mart'ta sevenleriyle paylaştı. Timberlake'in son albümü Man of the Woods'u 2018 yılında yayınlanmıştı.
Timberlake, geçtiğimiz ocak ayında "Selfish" adlı parçasıyla sevenlerine geri dönüşünü müjdelemişti. Kısa zamanda dünya çapında 100 milyondan fazla dinlenen parçanın klibi YouTube'da ise 19
milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
İşte Everything I Thought It Was albümünde yer alan şarkılar:
1. Memphis
2. F**kin’ Up The Disco
3. No Angels
4. Play
5. Technicolor
6. Drown
7. Liar (ft. Fireboy DML)
8. Infinity Sex
9. Love & War
10. Sanctified (ft. Tobe Nwigwe)
11. My Favorite Drug
12. Flame
13. Imagination
14. What Lovers Do
15. Selfish
16. Alone
17. Paradise (ft. *NSYNC)
18. Conditions
TURNEYE ÇIKACAK
10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesini duyurmuştu. Şarkıcı, turne kapsamında ilk konserini 29 Nisan'da Kanada'da verecek.
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