K-Pop grubu BTS'in belgeseli geliyor

İlişkili Haberler BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'tan oluşan BTS grubunun belgeselinin hazırlandığı duyuruldu. “BTS Monuments: Beyond the Star" adını taşıyacak belgeselde dünyanın en ünlü K-Pop grubunun nasıl oluştuğu ve nasıl zirveye yükseldiği ele alınacak.

Kısa bir tanıtımı yayınlanan belgeselin çıkış tarihi net olarak belirtilmese de 2023 yılında seyirciyle buluşacağı biliniyor. 7 kişiden oluşan grubun serüvenini konu alacak belgeselde, üyelerin daha önce hiç görülmemiş halleri ve prova görüntüleri de yer alacak.

TIME LİSTESİNE GİRDİLER

Time dergisi, 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' için okur oylamasının başladığını pazar günü duyurdu. 60 kişinin yarıştığı, Elon Musk, Jeff Bezos, Tom Cruise, BTS gibi isimlerin yer aldığı listede BTS de bulunuyor.