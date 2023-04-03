Kadın ozanlar aynı sahnede buluşuyor

Türk müziğinin üç güçlü kadın yorumcusu Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan 5 Nisan'da İş Kuleleri Salonu’nda Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirecek.

Kadın ozanlar aynı sahnede buluşuyor
Kardeş Türküler’in solisti Feryal Öney “Kadın Ozanlar” konserinde sahne alacak

Kardeş Türküler’in solisti Feryal Öney, türkülere kattığı yorumuyla beğeni kazanan bağlama sanatçısı ve solist Ayfer Vardar ve Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan’ın yer aldığı “Kadın Ozanlar” başlıklı konser için bir araya geliyor. Nisan Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde, solistlere tamamı kadınlardan oluşan bir halk müziği orkestrası eşlik edecek.

Konserde Kırmızı Gül Demet Demet, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, Burçak Tarlası gibi kadınların kaleminden çıkma türküler seslendirilecek.

Kadın ozanlar aynı sahnede buluşuyor - 1 Konserde bağlama sanatçısı ve solist Ayfer Vardar da türkülerini seslendirecek

Solistinden orkestrasına kadınların yer aldığı konserde, seslendirilecek türkülerin düzenlemeleri Gizem Alever’e ait.

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