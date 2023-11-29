Kafkas anıt rölyefinin yeri hazırlanıyor

Düzce’ye yeni okulların yanı sıra Millet Kütüphanesi ile birlikte kazandırılan ve Uzunmustafa Mahallesindeki eski Konak Gazinosu bölgesine inşa edilerek hizmete sunulan Sabiha Ulusoy kütüphanesi, önemli bir eksiğin giderilmesini sağladı.

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin temel atma töreninde ifade ettiği, Kafkas toplumlarını yansıtacak kalıcı bir eser hazırlığı çalışmaları da hız kazandı. 2,2 metre yüksekliğinde ve 8 metre boyunda olacak şekilde çalışılan, Kafkas toplumlarının acılarını, kültürlerini yansıtacak rölyefin konulacağı yerin betonu atıldı.

Rölyef, kısa süre içerisinde tamamlanarak Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin yanında kendisi için hazırlana bölüme yerleştirilecek.