Kağıt toplayan Adem'in hikayesini anlatan Peripeteia filmine 9 uluslararası ödül

Çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem’in, sıradan bir gününü konu alarak tüm dünyada sorun olan çocuk işçiliğine dikkat çeken “Peripeteia – Talih Dönüşü” uluslararası festivallerde büyük ilgi görüyor.



Yapımcılığını DTM Pictures’ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu’nun, müziklerini Murat Evgin'in yaptığı kısa film; İtalya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan ve Avustralya’da layık görüldüğü ödüllerin ardından Kuzey Amerika kıtasından da iki ödül aldı.

“Peripeteia”, en köklü Türk filmleri festivallerinden biri olarak kabul edilen ve bu sene 18'incisi düzenlenen Boston Türk Filmleri Festivali’nden “Özel Mansiyon Ödülü”, Kanada'nın Vancouver şehrinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kanada Kısa Film Festivali’nden de “Üstün Başarı” ödülleri alarak yeni yılı toplam 9 ödülle karşıladı.



Adem Çeliktop, Cafer Varlı, Baran Karadeli, Kazım Çeliktop, Tuba Şardan’ın rol aldığı “Peripeteia” ile ilgili çocuk ihlalleri ve sinema üzerine doktorasını yeni tamamlayan yönetmen ve senaryo yazarı Merve Gezen, “Ekonomik yetersizliğin olduğu her yerde çocuk işçiliği de kaçınılmaz. Çocuk işçiliği bir çocuğun geleceğini çalmanın yanı sıra onun sağlıklı bir biçimde psikolojik ve toplumsal gelişimi de engellemekte. Peripeteia’nın yurt dışından 9 ödüle layık görülmesi, aslında sorunun ne kadar evrensel olduğunu da göstermekte” dedi.

