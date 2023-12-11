Kahramanmaraş’ta edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve açıldığı günden itibaren binlerce edebiyatseveri ağırlayan Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, final programıyla noktalandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İbrahim Sadri’nin sunumuyla gerçekleştirilen kapanış programı, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dört yıl önce ‘Çünkü Sözümüz Var’ diyerek başladığımız ve 'Söz İyileştirir' diye devam ettiğimiz 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programında bir aradayız. Acı ve hüzün dolu bir yıl geçirdik, geçiriyoruz. Depremin yaralarını sarıyoruz. Filistin ve Gazze’de binlerce kardeşimiz İsrail zulmü altında inliyor ve katlediliyor. Bu nedenle bu yılki edebiyat günlerimizi buruk bir şekilde geçiyoruz” dedi.

Güngör, “Karacaoğlan’a, Sünbülzade Vehbi’ye, Ahmet Kuddusi’ye, Necip Fazıl’a, Sezai Kararkoç’a, Cahit Zarifoğlu’na, Nuri Pakdil’e, Bahattin Kararkoç’a, Abdurrahim Kararkoç’a, Âşık Mahsuni’ye, Rasim Özdenören’e, Alaeddin Özdenören’e, Erdem Bayazıt’a, Tahsin Yücel’e kadar ismini sayamadığımız daha birçok şair ve yazara yurt olmuş ve ilham vermiş büyük bir mirastan söz ediyoruz. Bu miras, bir yandan Kahramanmaraş’ı bir edebiyat şehri haline getirirken, diğer taraftan edebiyatçıların yetiştiği bir şehir olmasını da sağlamıştır. Maraş’ın edebiyatı vardır; Maraş, aynı zamanda kendini edebiyatla ifade edebilme yeteneğine sahip bir şehirdir” dedi.

Programda 8 farklı dalda edebiyat ödülü sahibini buldu. Yılın Şiir Kitabı ödülünü Kâğıda Sarılı Rüzgâr adlı kitabıyla Ali Ural alırken; Yılın Öykü Kitabı, Aykut Ertuğrul’un kaleme aldığı Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler seçildi. Yılın Romanı ise Kaan Murat Yanık’ın Sular Üstünde, Gökler Altında kitabı oldu. Yılın Edebiyat Dergisi ise Yedi İklim seçildi. Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülünü Sana Gülücük Nara Öpücük adlı kitabıyla Gökhan Akçiçek kazandı. Yılın Araştırma - İnceleme Kitabı ise İsmail Aydoğan ve Mutlu Sadık Fidan tarafından kaleme alınan Afrika’da Sömürgecilik ve Eğitim seçildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Türkiye Yazarlar Vakfı Başkanı Mehmet Doğan’ın olurken; Jüri Özel Ödülü, Filistinli Yazar Khalil Assali’ye verildi.

