Karaoke'nin mucidi Shigeichi Negishi 100 yaşında hayatını kaybetti (Shigeichi Negishi kimdir?)

İlk karaoke makinesinin mucidi Shigeichi Negishi 100 yaşında vefat etti.



Negishi, Tokyo'da işlettiği tüketici elektroniği montaj işindeki bir meslektaşının onun şarkı söylemesini eleştirmesinin ardından, "Sparko Box" markalı, seri üretilen, jetonla çalışan bir karaoke makinesinin prototipini yapma fikrini ortaya attığında 40'lı yaşlarındaydı.



SHİGEİCHİ NEGİSHİ KİMDİR?



Negishi, 29 Kasım 1923'te Tokyo'da doğdu. Babası bölgesel siyasi seçimleri yöneten bir görevliydi. Annesinin bir tütün dükkanı vardı. Entelektüel bir çocuk olarak Tokyo Hosei Üniversitesi'nde ekonomi okumaya devam etti.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon ordusunda savaştı ve Japonya'nın Singapur'daki yenilgisinden sonra iki yılını esir kampında geçirdi.70 yaşında emekli olduktan sonra hobilerine odaklandı.