Keanu Reeves, Kirpi Sonic 3 filminde

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in yeni projesi belli oldu.
Variety'nin haberine göre; Hollywood yıldızı "Sonic the Hedgehog 3" (Kirpi Sonic) filminde, Shadow'u seslendirecek.
Filmde Sonic rolüyle Ben Schwartz, Tom Wachowski rolüyle James Marsden, Knuckles rolüyle Idris Elba, Doktor Eggman rolüyle Jim Carrey ve Tails rolüyle Colleen O’Shaughnessy yer alıyor.
Üçüncü filmin kadrosuna Jim Carrey, Krysten Ritter, James Wolk, Alyla Browne, Jorma Taccone, Sofia Pernas, ve Cristo Fernández gibi isimler katıldı. Serinin ilk iki filmi gişede toplamda 870,8 milyon dolar elde etti.
Film, 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.
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