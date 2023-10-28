Keira Knightley "Conception" filminde başrol oynayacak

Daha önce "Karayip Korsanları", "Aşk ve Gurur", "Aşkın Kıyısında", "Düşes", "Aftermath" gibi yapımlarda rol alan Keira Knightley, bilim kurgu gerilim filmi "Conception"da başrol oynacak.



İngiliz hükümetinin ebeveynlik kontrolünü ele geçirdiği distopik bir toplum etrafında dönecek olan "Conceptio" filmini, Camille Griffin yazıp yönetecek.



Knightley, Griffin ile 2021 yapımı "Sessiz Gece" filminde de çalışmıştı.



"ONU BULDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Camille Griffin Conception'da birlikte çalışacağı oyuncu için “Keira'yı bulduğum için şanslıyım. Yetenekli olduğu kadar harika bir ekip arkadaşıdır. Birlikte benzersiz ve heyecan verici bir film yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.