Keman virtüözü Bartu Elçi Özsoy Paris'te depremzede çocuklar için sahneye çıktı

Besteci Antonin Dvorak'ın "Annemin Öğrettiği Şarkılar" ve Johannes Brahms'ın "Ninnisi" eserleri konser repertuvarında yer alırken, Elçi-Özsoy ve Caillier, seyirciden gelen istek üzerine Mozart'ın Türk Marşı eserini iki kez çaldı.



Konsere, UNICEF Paris Saint-Denis Komitesi Başkanı Carole Bretos da katıldı.



Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, UNICEF'in internet sayfasından 24 Nisan'a kadar bağış yapabilecek ve konser de bu tarihe kadar RecitHall platformundan izlenebilecek.



Paris'teki eğitim hayatına 11 yaşında başlayan Elçi-Özsoy, Paris Konservatuvarının keman, Paris Müzik Okulunun orkestra şefliği bölümlerinin en genç mezunları arasında yer alıyor ve iki kurumda da yüksek lisans ve bestecilik yapıyor.

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