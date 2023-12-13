Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziyaret etti

Paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 49 bin 572 eserin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'nde, Milli Mücadele yılları da canlandırmalar ve interaktif sistemler aracılığıyla tarihe ilgi duyanlarla buluşturuluyor.



Yurt dışından iadesi sağlanan Kibele Heykeli de halihazırda 3 bin 600 eserin sergilendiği müzeye değer katıyor.

MÜZE, BÖLGEYE ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kibele heykelinin Anadolu'da Prehistorik dönemlerden itibaren bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edildiğini söyledi.



Heykelin kenarındaki aslanların da hem doğaya hem de hayvanlara hakimiyeti gösterdiğini aktaran Yiğitbaşı, o dönemlerde, heykelin bir "ana tanrıça" özelliği olduğunun kabul edildiğini dile getirdi.



Bölgenin en büyük müzesinin Afyonkarahisar'da olduğuna dikkati çeken Yiğitbaşı, şöyle konuştu:



"Bu yıl 18 Nisan'da açılan müzeyi şu ana kadar 42 bin kişi ziyaret etti. Özellikle Kibele'nin heykelinin bu müzede bulunmasının, hem müzeye hem de şehre olan ilgiyi artırdığını düşünüyoruz. Bu anlamda, başta Kibele heykelimiz olmak üzere geçmiş döneme ait pek çok eserimizin yer aldığı Afyonkarahisar Müzesi'ne yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz."



Yiğitbaşı, heykelin kendi bulunduğu topraklarda açılan yeni müzede sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.