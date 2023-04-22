Anadolu'dan kaçırılan Kibele heykeli sergilendiği Afyonkarahisar Müzesi'ne değer kattı

ESERLER KRONOLOJİK ŞEKİLDE SIRALANDI

Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, 55 bin metrekarelik alana kurulu müzenin, 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.



Müzenin beş bloktan oluştuğunu anlatan Üyümez, "Afyonkarahisar mermerini yansıtır tarzda yapılan bina beş katlı. Müze teşhirini oluşturan blokun üzerindeki 16 kolondan her biri bir Türk devletini temsil ediyor. Ayrıca bu blok, Mevleviliğin sembolü olan 'tennure' biçimini ifade etmekte" diye konuştu.

Üyümez, müzede sergilenen eserlerin teknolojinin bütün yeniliklerini de içinde barındıracak şekilde kronolojik olarak sıralandığını dile getirdi.