Klasik Sanatlar karma sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide, İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi kurucusu Dr. Ahmet Zeki Yavaş ve öğrencilerinin 12 klasik sanat dalında 300'e yakın eseri yer alıyor. Açılış töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Yavaş, klasik sanatları "sanatın klasik adresi" olarak tarif ettiklerini belirterek, İstanbul Klasik Sanatlar Merkezinin birçok bakanlıkla protokoller yaptığını ve akreditasyonu olduğunu söyledi.

Yavaş, sergide hem hocaların hem de öğrencilerin eserleri olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz yaklaşık 6-7 yıllık öğrenciler. Hüsnühat, tezhip, ebru, minyatür, cilt, çini, kat'ı, kalem işi, naht ve kündekari gibi yaklaşık 12 sanat dalından eserler var. Bunun yanında hem kağıt yapımı hem de eser üretim sürecindeki çalışmalarımızı ekranlarımızda yayınlıyoruz. Sanat tarihinde ilk defa böyle bir sergiyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sergide 260 öğrencinin eserlerine yer verildiğini vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

"Biz bu sergiye herkesi davet ediyoruz. Geleceğin antikalarını üretmek isteyenleri davet ediyoruz. Hem öğrenci hem de sanatsever olarak sergimizi görmelerini istiyoruz. Bizim eğitimimiz akademik seviye üzerinde bir eğitim süreci, dolayısıyla buradaki eserleri üretenler sanata dair akademik seviyede yetişen öğrencilerimiz. O göze sahip olan sanatkar adayları bu güzel eserleri ortaya koyuyor. Bu eserleri halkımız görsün, temaşa eylesin, bunlar yarının antikalarıdır. Herkesi bekliyoruz."



Sergi, 11 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

