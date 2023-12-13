Koreograf Muhammed Kaltuk ilk kez Türkiye’ye geliyor

İsviçre doğumlu, Türk bir ailenin çocuğu olan Muhammed Kaltuk, 22 Aralık Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Çorumlu baba, Bayburtlu annenin İsviçre doğumlu çocuğu Muhammed Kaltuk, hip hop ve çağdaş dansı buluşturan projeleriyle Uluslararası Dans Ödülü, Dünya Dans Ödülü gibi birçok ödülün sahibi genç bir yetenek.

SOKAĞIN SESİ VE İSYANI SAHNEYE TAŞINIYOR



Kaltuk, Company MEK ile yaptığı son projesi Father Politics sistemin parçası olmayan, dışlanmış insanların güç karşısındaki hallerine dair güncel bir konuya odaklanıyor. Eleştirmenlerden çok iyi yorumlar alan Company MEK'de Muhammed Kaltuk hareket eden her bedenle, sıra dışı dansçılarla çalışmayı tercih ediyor.

