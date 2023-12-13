Koreograf Muhammed Kaltuk ilk kez Türkiye’ye geliyor

İsviçre'nin dans alanındaki önemli temsilcilerden olmayı başaran ve 2017'de kurduğu Company MEK ile uluslararası platformda ses getiren Muhammed Kaltuk ilk defa Türkiye'de izleyiciyle buluşuyor.

Koreograf Muhammed Kaltuk ilk kez Türkiye’ye geliyor

İsviçre doğumlu, Türk bir ailenin çocuğu olan Muhammed Kaltuk, 22 Aralık Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Çorumlu baba, Bayburtlu annenin İsviçre doğumlu çocuğu Muhammed Kaltuk, hip hop ve çağdaş dansı buluşturan projeleriyle Uluslararası Ödülü, Dünya Dans Ödülü gibi birçok ödülün sahibi genç bir yetenek.

SOKAĞIN SESİ VE İSYANI SAHNEYE TAŞINIYOR

Kaltuk, Company MEK ile yaptığı son projesi Father Politics sistemin parçası olmayan, dışlanmış insanların güç karşısındaki hallerine dair güncel bir konuya odaklanıyor. Eleştirmenlerden çok iyi yorumlar alan Company MEK'de Muhammed Kaltuk hareket eden her bedenle, sıra dışı dansçılarla çalışmayı tercih ediyor.

Koreograf Muhammed Kaltuk ilk kez Türkiye’ye geliyor - 1

Father Politics ile hip hop kültürünü, sokağın sesini, isyanını sahneye taşıyan Muhammed Kaltuk şu soruyu soruyor:

"Beni dışlayarak, nasıl benim hakkımda karar verip el sıkışılıyor?”

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