Korolar Buluşması: Birlikte Söyle CSO'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Korolar Buluşması: Birlikte Söyle" etkinliği, yaklaşık 1500 katılımcıyla CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenecek.



Ankara'nın önde gelen çoksesli koroları Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu, Anchorus, Feminanka Kadınlar Korosu, Muammer Sun Eğitişim Korosu, Müzed Muammer Sun Korosu, Alegria Korosu, Ankara Çoksesli Korosu, Muzaffer Arkan Korosu, Ankara Vokal de etkinlikte yer alarak konser verecek ve seslerini birleştirerek büyük koroyu oluşturacak.