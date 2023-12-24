Köyceğiz Fen Lisesi’nde roman kahramanları buluştu

Köyceğiz Fen Lisesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Okulumuzda Kütüphanecilik Kulübü öğretmenimiz Fatma Giray’ın desteği ile öğrencilerimiz; Türk ve dünya edebiyatından değişik roman kahramanlarını canlandırdı. Stendhal’in 'Roman yol boyunca gezdirilen aynadır' sözünden yola çıkarak bizleri çeşitli roman kahramanlarıyla buluşturdular. Görev alan her bir öğrencimizin canlandırdığı kahramanı tanıtması ve roman hakkında bilgi vermesi tüm öğrencilerimiz tarafından ilgi ile izlendi. Büyük beğeni alan kahramanlarımız, bize bir kez daha edebiyatın hayatımızdaki önemini gösterdi. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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