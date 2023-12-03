Kültür ve Turizm Bakanlığı engelli bireyler için "Kitap Artı" mobil uygulaması başlattı

İşitme engelli çocuklar ve gençlerin dil, okuma ve çözümleme becerilerini geliştirmeyi ve kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan "Kitap Artı" mobil uygulaması, işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma becerisi edinmelerini sağlayacak.



İşaret dili öğrenmek isteyenlere de hizmet verecek şekilde tasarlanan uygulamada sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar yer alacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Herkes İçin Kitap" sloganıyla hizmete sunduğu uygulamadaki seslendirilen kitaplardan görme engelliler de yararlanacak.



Video kitapların platformdaki sayısı zamanla artırılacak.

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