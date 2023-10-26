Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane okurların hizmetine sunulacak. Uluslararası sergi, konser, festival ve konferanslarla 1 asırlık Cumhuriyet yolculuğu dünya arenasına taşınacak.

Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 100'üncü Yıl Türkiye Sergisi düzenlenirken, yurt dışında 2023 sonuna kadar pek çok etkinlik gerçekleştirecek. Ekim ayında İngiltere ve Senegal'de Cumhuriyet konserleri yapıldı. Kasım ayı içerisinde ise Avusturya ve Macaristan'da tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'imizin 100'üncü Yılı Konferansı gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında; İstanbul Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile 100'üncü Yıl Konseri, Hırvatistan'ın Vazardin kentinde 28- 29 Ekim'de dinleyicilerle buluşacak.

Cumhuriyet konserleri, 29 Ekim'de de İngiltere ve Senegal'de müzikseverlerle olacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Ekim'de Almanya Berlin Filarmoni Orkestrası'nda, 1 Kasım'da da İsviçre Zürih Tonhalle Konser Salonu'nda konserler verecek. Bakanlık sanatçılarının, Türkiye'nin Renkleri adlı projesi de 28 Ekim'de Almanya'nın 6 bin izleyici kapasiteli Essen Kongre ve Fuar Merkezi'nde sahnelenecek. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Rusya'nın değişik bölgelerinde devam etmekte olan 100 ayrı Türk filminin gösterimi ise 2023 yılı sonuna kadar sürecek.



ULUSLARARASI SERGİLER, CUMHURİYET'İ ANLATACAK



Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi, İran'da; Belgrad Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bir araya gelerek hazırladıkları sanat eserlerinden oluşan 100 Yılda Türkiye Sergisi, Sırbistan'da sanatseverlerle buluşacak. Türkiye'nin Uzun Hikayesi: Cumhuriyet'in 100 Yılı Sergisi de Azerbaycan'da sergilenecek. Türkiye'nin 100'üncü yaş kutlamaları çerçevesinde düzenlenen, 22 fotoğraf sanatçısından derlenen ve 100 fotoğrafın yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Fotoğraf Sergisi ise Fransa'da 29 Ekim günü ziyaretçileriyle buluşacak.



CUMHURİYET TÜRKİYESİ, TANIKLARINDAN DİNLENECEK



Cumhuriyet'e tanıklık eden yazılı, sözlü ve görsel malzemeler kurumsal bir çatı altında, tek bir havuzda toplanacak. Oluşturulan akademik bir ekip ile Cumhuriyet'in ilanından günümüze devletin önemli kademelerinde görev almış devlet büyükleri, diplomatlar, kurum başkanları, akademisyenler, askerler ve öğretmenler ile onları tanıyan 1'inci derece akrabaları ve mesai arkadaşlarıyla röportajlar yapılarak, Cumhuriyet tarihi kayıt altına alınacak. Her 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Atatürk Kongresi de bu sene ‘Türkiye'nin 100 Yıllık Birikimi’ ana temasıyla 8- 9 Kasım'da yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanını bir araya getirecek. Kongrede, Cumhuriyet'in 100 yılda gösterdiği gelişimin değerlendirmesi yapılacak. Bakanlık, Türkiye'nin 100 yıllık birikimi başlığıyla Cumhuriyet'in yüzyılını ortaya koyan 11 ciltlik bir eser serisi hazırlarken; sade dil ve anlatımıyla genel okuyuculara hitap eden ve aynı zamanda akademik yeterliliğe sahip 12 ciltlik bir başka eser serisini de 29 Ekim'de akademi dünyası ve kamuoyunun hizmetine sunacak.



'YÜZYILLIK DESTAN ATEŞ' OYUNU SAHNELENECEK



Devlet Tiyatroları'nın Samsun Bandırma vapurunun önünde 29 Ekim'de sahneleyeceği Yüzyıllık Destan Ateş oyunu, 2024 yılında seyirciyle buluşarak sezon sonuna kadar her ay 1 ilde turne yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 1900'lü yıllardan başlayarak Anadolu insanının asırlık serüvenini anlatacağı Yüzünde Yüzler oyunu, 31 Ekim'de tiyatro severlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün sahneleri de 27 Ekim-1 Kasım arasında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel konser, opera ve bale temsillerine perdelerini açacak. Bakanlığın, Türkiye'nin 68 ilindeki 92 sosyal bilimler lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 29 Ekim'e kadar açılışını yapacağı Atatürk kitaplıklarına da yıl sonuna kadar 10 adet daha eklenecek.